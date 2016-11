Prefeita de Altos desiste da candidatura nas eleições da APPM

A prefeita de Altos Patricia Leal (PT) desistiu de concorrer à presidência da Associação Piauiense de Prefeitos Municipais (APPM). Com muita coragem, Patricia afirmou que desistiu porque a disputa é desleal e acusou o governador Wellington Dias de apoiar seu oponente, o prefeito de São João do Piauí, Gil Carlos, também do PT, junto com o atual presidente Arinaldo Leal.

À noite, a prefeita de Altos se reuniu com o grupo de prefeitos que apóia sua candidatura, no Hotel Arrey, para decidirem que rumo tomar. A tendência é que a prefeita de Altos e todo o seu grupo decidam apoiar outro candidato.

A alternativa que surgiu nos últimos dias foi o prefeito eleito de Santo Antônio de Lisboa, Wellington Carlos.

