Prefeita de Jaicós é acusada de atrasar salário dos servidores

O Tribunal de Contas do Estado, através do conselheiro Kléber Eulálio, determinou que a prefeita de Jaicós, Waldelina Crisanto (PRP), apresente a comprovação do pagamento regular da folha salarial dos servidores públicos municipais de Jaicós no período de setembro de 2016 até o presente data.

A denúncia foi feita por Daniela Macedo e trata de possíveis irregularidades na Prefeitura, tais como: ocorrência de possível atraso e descontinuidade no que diz respeito ao pagamento da folha salarial dos servidores públicos municipais no ano de 2016.

Com a finalidade de comprovar o alegado, Denise Macedo colocou no e-mail encaminhado à Ouvidoria deste Tribunal farta documentação evidenciando que, de fato, a prefeita, de forma injustificada, não vem honrando com o pagamento regular da folha salarial do referido município, demonstrando o atraso no pagamento de salários dos servidores, desde o mês de setembro de 2016.

Daniela Macedo requereu a concessão de medida cautelar com a finalidade de evitar a descontinuidade do pagamento da folha salarial, onde segunda a mesma, no ano de 2012, os servidores públicos municipais enfrentaram situação semelhante a esta denunciada no documento encaminhado ao TCE, o que, na época, fez com que os servidores enfrentassem severos constrangimentos e tivessem que recorrer à Justiça para receber a remuneração que lhes era devida.

