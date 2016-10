Prefeita de Jaicós exonera comissionados após eleições

Cinco dias após a derrota nas urnas, a prefeita Waldelina Crisanto (PRP), que tentava a reeleição no município decidiu exonerar mais de 100 servidores comissionados de Jaicós, município a 54 km de Picos.

A prefeita rescinde “os contratos referentes a prestadores de serviços bem como quaisquer modalidades de contratação que gerem vínculo empregatício”, em decreto publicado no Diário Oficial dos Municípios, do dia 5 de outubro. Ainda no decreto, Waldelina impõe a validade do decreto a contar do dia seguinte as eleições. Clique aqui para ler o decreto.

O novo prefeito eleito Ogilvam da Silva (PSD), já anunciou a formação de uma equipe para acompanhar a troca de governo, mas as exonerações normalmente acontecem apenas com a troca de gestão na maioria dos casos.

“Eu precisei demitir para trabalhar só com quem eu preciso realmente. Ouvi dizer que era porque eu tinha adversários lá dentro, mas não tem nada disso, é que tenho que enxugar a folha mesmo para entregar a prefeitura bem organizada”, declarou a prefeita.

Waldelina garantiu que a equipe restante na prefeitura é suficiente para manter os trabalhos da gestão até o fim do ano e segundo ela a medida deve deixar as contas da prefeitura saneadas para a próxima gestão.

“Eu preciso entregar a prefeitura bem organizada – se você tem 200 pra gastar mas você tem que gastar só 100 você vai trabalhar só em cima desses 100 pra não gastar os 200. Nunca atrasei nenhum fornecedor e eu tenho de entregar a prefeitura limpa e bonita e se eu preciso diminuir eu diminuo”, concluiu.

A prefeita não soube informar a economia que a demissão coletiva dos servidores geraria na folha de pagamento do município que possui 18.725 habitantes segundo o IBGE.

Cidade Verde