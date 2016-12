Prefeito de Alagoinha do Piauí poderá assumir Secretaria de Saúde de Picos

A nova equipe de governo do prefeito de Picos, Padre José Walmir de Lima (PT), ainda continua em segredo. Alguns nomes estão sendo especulados, como o do médico Gutenberg Rocha que poderá assumir a Secretaria de Obras, e do também médico e atual prefeito de Alagoinha do Piauí, Pedro Otacílio, que poderá assumir a Secretaria de Saúde.

Em outra oportunidade, o vice-prefeito eleito, Edilson Alves Carvalho, durante entrevista para uma emissora de rádio de Picos, havia declarado que o médico Pedro Otacílio seria indicação do seu partido, o PTB. Segundo ele, Pedro Otacílio estaria saindo de uma gestão sucedida em Alagoinha do Piauí e poderia fazer um grande trabalho a frente da pasta em Picos.

De acordo com uma fonte próxima a Pedro Otacílio, o mesmo teria recebido a proposta e estaria analisando a possibilidade de gerir a Secretaria de Saúde de Picos que vem sendo alvo de criticas nos dias atuais devido atrasos no pagamento de servidores.

A fonte que não quis ser identifica destacou que há possibilidades reais do médico comandar a pasta em 2017.