Prefeito de Alegrete diz que barragem pode romper

"Foi um dilúvio". Foi assim que o prefeito de Alegrete do Piauí, Márcio Alencar (PTB), descreveu a chuva torrencial que caiu sobre aquele município na madrugada desta terça-feira (22). A chuva começou por volta das 4h da manhã e só parou por volta das 9h, arrastando casas e transbordando açudes.

Segundo o prefeito, a chuva destruiu treze casas, comércios, praças, vias públicas, colégios e a rede elétrica do município. “Não temos previsão de quando a energia será restabelecida na cidade. Foi uma coisa descomunal. Os açudes transbordaram e tem muita gente desabrigada. Eu quero ver se as autoridades, o secretário da Defesa Civil, o governador, alguém ajude nossa cidade”, disse.

De acordo com Márcio Alencar, a prefeitura agora tenta limpar a cidade. O chefe do executivo municipal afirma ainda que as pessoas que perderam suas casas já foram levadas para abrigos.

“Tentamos tirar as pessoas das áreas de risco. Avisamos com carro de som, porque nós temos a barragem de Alegrete Velho, que fica dois quilômetros acima da cidade, que tem paredes de terra e ela já está sagrando. Se continuar a chover desse jeito ela vai romper”, avisa. Com informações do portalAZ