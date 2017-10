Prefeito de Bocaina demite todos os comissionados, contratados e terceirizados

O prefeito de Bocaina Erivelton Barros (PSB) publicou decreto exonerando, dos cargos e funções, todos os servidores comissionados, contratados (prestadores de serviços) e terceirizados do município. Assim, ficarão apenas na vigência dos seus cargos e funções, até segunda ordem, apenas os secretários municipais, servidores do Serviço Médico de Urgência (SAMU), Diretora da Unidade Mista de Saúde, Controlador do Município, e Procuradores Geral e Adjunto (Subprocurador).

Para tomar a decisão, o prefeito Erivelton Barros considerou a crise econômica do país e contenção de gastos para uma melhor continuidade na prestação de serviços públicos com qualidade; além disso, levou em conta a representação do Ministério Público de Contas sobre a lei de responsabilidade fiscal em Bocaina.

Diante do indicativo, também ficam suspensas as férias em curso e a proibição da concessão de novas, até o final do ano. A situação, não é exclusiva de Bocaina, e muitos entes sofrem com a queda nos recursos, seja por arrecadação própria ou por transferências constitucionais e voluntárias da União. “Todos nós já estamos funcionando com poucos funcionários. A situação tá crítica para todos.”, disse o prefeito Hélio Rodrigues (PT), de Hugo Napoleão.