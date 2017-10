Prefeito de Ipiranga do Piauí nega denúncias

O prefeito de Ipiranga do Piauí, José Santos Rego, o “Zé Maria” (PP), emitiu nota de esclarecimento rechaçando as declarações do professor Ronyveiga Nogueira dos Santos, atual presidente do Conselho do FUNDEB no município.

Doutor José Maria pontua que as declarações do professor são equivocadas e distantes da realidade, além de demonstrarem um claro processo de vitimização. Ele esclarece que as afirmações do docente foram prestadas por parlamentares da oposição que se aproveitaram indevidamente da sua posição na Câmara de Vereadores para difundir fatos inverídicos ou desconhecidos por parte do gestor.

Diante dos fatos, Dr. Zé Maria ressalta que não tinha conhecimento de qualquer irregularidade no que diz respeito à análise das contas da Secretaria Municipal de Educação pelo Conselho do FUNDEB referente aos meses de novembro e dezembro de 2016.

Além disso, o grupo que comanda o executivo municipal lembra que, segundo informações prestadas pelo mesmo professor, o Conselho do FUNDEB já analisou as referidas contas da Secretaria Municipal de Educação referentes aos meses citados anteriormente, tendo inclusive emitido parecer favorável sobre as mesmas.

Transparência

Apesar da transparência nas contas do município e do parecer do órgão fiscalizador, a defesa do gestor explica que tão logo recebeu informações sobre eventual ou suposta divergência a respeito da análise das contas da Secretária Municipal de Educação por parte do Conselho do FUNDEB, e supostamente enviadas ao TCE, adotou todas as providências necessárias à apuração dos fatos.

Dessa forma, o prefeito registra que comunicou o fato ao TCE-PI, ainda que de forma incipiente, no dia 24 de março de 2017, ressaltando que iniciaria o processo de investigação dos fatos.

Oportunamente, no mesmo período, a Prefeitura Municipal de Ipiranga do Piauí solicitou informações ao Presidente do Conselho do FUNDEB a respeito das datas das reuniões de análise das referidas contas. Paralelamente, o município ainda editou uma portaria instaurando sindicância investigativa e nomeando uma comissão específica a fim de apurar eventual responsabilidade de servidores municipais, estipulando prazo de 60 dias para referida análise e conclusão dos trabalhos.

Caso seja apurada qualquer irregularidade por parte de servidor municipal, Dr. Zé Maria afirma que adotará todas as medidas cabíveis.

A Prefeitura Municipal de Ipiranga do Piauí entende que além de equivocadas, as informações prestadas pelo professor Ronyveiga demonstram resultar do processo eleitoral ocorrido no último trimestre de 2016, considerando que o referido professor foi um dos candidatos da oposição sem sucesso nas urnas.

Perseguição Política

O prefeito de Ipiranga do Piauí, Dr. José Maria, lembra que exerce atualmente o 5º mandato eletivo no município sem que existam até o momento qualquer reprovações de contas ou ações de improbidade administrativa com si, demostrando assim sua conduta proba e moral na gestão das contas públicas.

Por outro lado, a manifestação do professor Ronyveiga ocorre coincidentemente no momento em que Dr. Zé Maria executa mais de dez obras simultâneas no município de Ipiranga do Piauí – mesmo diante da mais grave crise financeira enfrentada pelos municípios brasileiros desde a instabilidade econômica de 1930.

O gestor enaltece esforços como a construção de praças, escolas, quadras, calçamentos, esgotamento sanitário e outras obras jamais almejadas pela sociedade ipiranguense.

Por fim, considerando que as informações prestadas pelo professor foram caluniosas, Dr. José Maria informa que vai acionar a justiça e adotará todas as providências legais cabíveis contra o denunciante. O prefeito ressalta que está à inteira disposição para qualquer esclarecimento necessário.

Web Piauí