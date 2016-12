Prefeito de Monsenhor Hipólito, vice e vereadores tomam posse no domingo (1º)

O médico Zenon de Moura Bezerra (Zenonzinho – PSB) assumirá no próximo domingo(1º) o comando do município de Monsenhor Hipólito pela quarta vez, sendo que o primeiro mandato foi no ano de 1993; o segundo em 2005; o terceiro em 2009 e o quarto mandato se inicia no dia 01 de janeiro de 2017. A cidade foi administrada por seu pai Virgílio de Sá Bezerra no período de 1973 a 1976, quando assumiu a prefeitura por meio de candidatura única e fez um relevante trabalho, legando ao herdeiro a boa administração e a excelente avaliação popular.

A excelente avaliação popular o norteia nas disputas eleitorais, como a que aconteceu recentemente, quando foi eleito prefeito no município de Monsenhor Hipólito, com 52,76% dos votos. Ele derrotou Tima (PMDB), que teve 47,24% dos votos, retornando o grupo dos “Bezerras” ao comando do município, desta vez, com o apoio do grupo dos “Policarpos” , liderados pelo advogado Antônio Djalma Policarpo que atualmente é coordenador geral do DNOCS Piauí e colocou a sua esposa, a advogada Josefina Policarpo para encabeçar a chapa majoritária como vice-prefeita.

Homem simples e desprovido de vaidade, Zenon Bezerra chegará ao comando do município pela quarta vez, prometendo trabalhar muito, em favor do povo, fazendo muito pelo social. Quem já o viu administrar sabe que ele sempre se pautou pelo social, cuidando das pessoas. Durante a diplomação ele deu o recado afirmando que já enfrentou duas grandes secas em seus mandatos anteriores e está preparado para os desafios que a gestão impõe ao administrador. ” Ganhar a eleição foi fácil , difícil é administrar o município , mas eu já enfrentei uma grande seca e consegui administrar , não tenho medo, vou trabalhar “, disse Zenon Bezerra.

A programação da posse :

Dia primeiro:

20h30- Solenidade de posse dos vereadores ( Câmara Municipal) ;

21h- Eleição da mesa diretora da Câmara Municipal biênio 2017/2018 ( Câmara Municipal) ;

21h30- Solenidade de posse do prefeito Zenon e da vice-prefeita Josefina ( prefeitura municipal) ;

22h30- Caminhada da prefeitura municipal até ao palco instalado em praça pública , ao lado, mercado municipal ;

23h- Discursos dos eleitos e empossados;

00h- Show com Paulo de Tássio, Erika Diniz, Mocidade Forrozeira e paredão de som até o “sol raiar”.