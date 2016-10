Prefeito de Santana do Piauí divulga nota de agradecimento após as eleições

O prefeito de Santana do Piauí, Ricardo José Gonçalves (PMDB), vem por meio desta nota agradecer a votação recebida nas eleições do último dia 02 de outubro de 2016, 1418 votos, correspondentes a 45.20% do total. Ele também agradece e reconhece o esforço de todas as pessoas que o acompanharam e o apoiaram no processo eleitoral, compreendendo e aceitando democraticamente o resultado das urnas.

Mesmo não conseguindo a reeleição, Ricardo enfatiza que torce e continuará trabalhando pelo crescimento de Santana do Piauí, terra onde nasceu e vive até hoje, fazendo votos de prosperidade para toda a população santanense, independente da escolha de cada um diante das urnas.