Prefeito divulga programação do aniversário de Campo Grande do PI

O prefeito de Campo Grande do Piauí, João Batista de Oliveira, divulgou a programação oficial do comemorativa ao aniversário do município, que completará 23 anos de emancipado na próxima quinta-feira, dia 26 de janeiro.

A programação envolve atividades religiosas e festivas, iniciando nesta terça-feira, 24, às 20h, com apresentações artísticas com talentos da terra.

Na quarta-feira, 25, às 19h, acontece o Culto em Ação de Graças na Igreja Assembleia de Deus. A partir das 21h acontecem os shows artísticos. Na programação, o lançamento do CD da banda Frank Agito, show com a banda Os Karas, Jonas Esticado e Lamarck e Akangaia.

No dia 26, data oficial da emancipação, será celebrada uma Missa em Ação de Graças, às 19h, na Igreja São Benedito.

O prefeito Baiá, como é popularmente conhecido, convidou a população a participar do evento. “Deixo aqui o nosso convite à toda a população de Campo Grande, como também de outros municípios, a virem comemorar conosco essa data tão importante, que é o aniversário do nosso município. São 23 anos de história, uma bonita história da qual tenho muito orgulho de fazer parte”, disse o prefeito.

VEJA A PROGRAMAÇÃO:

Terça-feira, dia 24/01

20h – Apresentações locais com talentos da terra.

Quarta-feira, dia 25/01

19h- Culto em Ação de Graças na Igreja Assembléia de Deus

21h- Lançamento do CD da banda Frank Agito

22h30- Os Karas

00h00- Jonas Esticado

2h30 – Lamarck e Akangaia

Quinta-feira, dia 26/01

19h – Missa em Ação de Graças na Igreja de São Benedito

