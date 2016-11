Prefeito eleito anuncia festa de posse em Santa Cruz do Piauí

O prefeito eleito de Santa Cruz do Piauí, Barroso Neto (PTB), participou da última sexta-feira, 25, do encontro dos prefeitos eleitos e reeleitos do Vale do Guaribas. O evento aconteceu em Picos e reuniu cerca de 20 gestores.

Em entrevista Barroso, falou da sua programação de posse e dos projetos que pretende realizar a frente do município durante sua gestão.

“As minhas contas de campanha foram aprovadas e a minha diplomação acontecerá no dia 17 de dezembro e a minha posse acontece no dia 01 de janeiro às 17h00. Em seguida acontecerá um show com a dupla Sirano e Sirino e Romulo Júnior em praça pública, marcando assim a nossa posse”, disse o prefeito eleito.

Para o prefeito eleito participar de um evento com outros prefeitos vai agregar novos conhecimentos para que ele possa desenvolver uma boa gestão, além disso Barroso reafirmou o apoio a prefeita de Altos Patrícia Leal, que concorre a residência da Presidência da Associação Piauiense dos Municípios (APPM).

Projetos

Apesar de reafirmar que vem encontrando problemas que podem inviabilizar a sua futura gestão, Barroso reafirmou o seu compromisso com a população de Santa Cruz do Piauí, ressaltando seus principais projetos para o município.

“Nós temos vários projetos entre eles a parceria com o governador Wellington Dias, na saúde pretendemos ampliar o hospital municipal e eu já consegui uma nova ambulância para o município que chegará em janeiro. No esporte temos a reforma do estado de futebol, enfim nossa gestão possui muitos projetos que sem dúvida serão executados”, relatou Barroso.

Fonte: Picos 40 Graus