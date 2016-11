Prefeito eleito de Santana do Piauí defende aproximação entre futuros gestores

O prefeito eleito de Santana do Piauí, Francisco Borges, o “Chico Borges” (PTB), durante encontro que reuniu os prefeitos eleitos e reeleitos para o quadriênio 2017-2021, defendeu o fortalecimento da união e aproximação entre os futuros gestores da macrorregião de Picos. O encontro foi realizado na última sexta-feira, 25, no Entre Rios Hotel, e contou com a participação de mais de 20 prefeitos.

Segundo Francisco Borges as prefeituras enfrentam dificuldades para gerir o funcionamento público dos municípios devido à diminuição de repasses. Para ele, se houver interação entre os gestores, essas dificuldades serão amenizadas.

“Temos procurado fortalecer o contato com os prefeitos eleitos e reeleitos, pensando no intercâmbio nas gestões municipais. E encontros como estes que venham a esclarecer as dúvidas dos novos gestores é indispensável para o nosso trabalho e desenvolvimento de nossos queridos municípios”, disse o prefeito eleito.

Na oportunidade, Francisco Borges, ainda comentou que tem trabalhado na busca de parcerias para dar andamento as obras que se encontram inconclusas na cidade de Santana do Piauí. Ele destaca que esta expectativa vem sendo construída junto ao Governo do Estado.

“Venho recebido muito apoio o Governador Wellington Dias e da deputada federal Rejane Dias. Temos aí um ofício já assinado para o recapeamento da PI-375, que liga Santana a Picos, e estamos lutando para conseguir mais investimentos”, concluiu o prefeito eleito.