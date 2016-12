Prefeito eleito de Santana do Piauí será diplomado neste sábado,10

O prefeito eleito de Santana do Piauí, Francisco Borges (PTB), e a vice-prefeita eleita, Maria José Sousa (PP), serão diplomados nesta sábado,10, em uma solenidade realizada no próprio município. A data é determinação do juiz da 62ª Zona Eleitoral, Adelmar Sousa Martins. A posse oficial dos eleitos acontecerá no dia 01 de janeiro de 2017.

Durante a solenidade de diplomação também receberão certificados os 09 vereadores eleitos para o mandato 2017-2021, bem como os suplentes de cada coligação que disputaram as eleições deste ano. O evento está previsto para acontecer a partir das 19h00, no espaço do Projeto Fortalecer, antigo PETI.

“Gostaria de convidar de maneira especial todos a população de Santana do Piauí, das cidades vizinhas para se fazerem presentes no nosso evento de diplomação. Queremos uma gestão participativa em que o povo tenha voz e vez, nada mais justo do que preparar este evento não só para os candidatos eleitos, mas para que o povo santanense também se sinta acolhido”, disse Francisco Borges.

Nas eleições do dia 02 de outubro, o vereador Francisco Borges foi eleito com 45,49% dos votos válidos, contabilizando 1427 votos. A maioria para o candidato vencedor do pleito foi de 09 votos. O prefeito eleito também fez maioria para a Câmara de Vereadores.