Prefeito eleito Francisco Borges morre em grave acidente

O prefeito eleito de Santana do Piauí, Francisco Raimundo de Moura, o Francisco Borges (PTB), 44 anos, morreu na manhã deste domingo, 01, vítima de um grave acidente automobilístico na PI-375, que liga o referido município à Picos. O acidente aconteceu na altura do Povoado Tanque, zona rural de Picos.

A tragédia foi provocada por uma colisão frontal envolvendo um Golf, de cor branca e placa PIN-2382, conduzido por Francisco Borges que seguia no sentido Santana-Picos, e um ônibus de placa KGC -5722, que se deslocava no sentido Picos- Santana.

Segundo informações preliminares levantadas no local do acidente, o prefeito eleito teria desviado de um buraco nas proximidades de uma curva fechada, invadindo a pista contrária, ao instante em que foi colhido pelo ônibus.

Francisco Borges não resistiu ao impacto da batida e veio a óbito no local do acidente. O carro conduzido pelo prefeito eleito ficou totalmente destruído.

O corpo de Francisco Borges ficou preso às ferragens sendo retirado pelo Corpo de Bombeiros. Logo em seguida, a Polícia Militar chegou ao local isolando a área. Uma equipe de peritos esteve presente fazendo o levantamento das informações.

Comoção

A triste notícia da morte do prefeito eleito Francisco Borges pegou os santanenses de surpresa. Dezenas de pessoas, familiares e amigos se deslocaram até o local do acidente que foi tomado pela comoção de todos. Francisco Borges tomaria posse hoje no cargo de prefeito de Santana do Piauí.

Velório

O corpo de Francisco Borges será velado em sua residência, localizada no bairro São José, em Picos. Do local, o corpo deverá ser velado na Câmara de Santana do Piauí.