Prefeito eleito Francisco Borges realizará celebração religiosa e festa para celebrar ato de posse

No dia 01 de janeiro de 2017 será realizada a solenidade de posse dos candidatos eleitos que ocuparão nos próximos quatro anos cargos no Executivo e Legislativo municipal de Santana do Piauí. A programação do ato de posse contempla ainda celebração religiosa na Igreja São Pedro e uma festa em praça pública.

Serão empossados o prefeito eleito, Francisco Raimundo de Moura, o Francisco Borges (PTB), a vice-prefeita, Maria José de Sousa Moura (PP), e os nove vereadores eleitos: Marcos Vinicius Leal (PMDB); Antônio Joaquim Leal (PMDB); Erisvaldo de Sousa Batista (PTB); Egivan Miguel de Araujo (PSB); Ricardo Francisco Rodrigues (PTB); Geosmar Pedro de Aquino (PSD); João de Deus José de Almeida (PTB); Raimundo Honorato de Moura (PTB) e Clarete Rabêlo Leal (PMDB).

O prefeito Francisco Borges destaca que o momento é também de comemoração, e por esta razão uma grande festa em praça pública está sendo organizada para a população santanense.

“Queremos que a nossa posse seja também um grande momento celebrativo para a população santanense, bem como de agradecimento ao nosso Deus e as pessoas que depositaram seu voto no nosso grupo. A festa é para todos os santanenses, amigos e pessoas das cidades vizinhas”, disse Francisco Borges.

Várias atrações locais e da região marcarão presenças na festa que será realizada na Praça São Pedro, centro da cidade. São elas : Tô na Farra; Robson Farra; Damara e Dina e Daniel & Danielson.

A programação

Ato de posse na Câmara Municipal de Vereadores – 15h00min;

Missa em Ação de Graças na Igreja São Pedro – 17h00min;

Festa popular na Praça São Pedro – 20h00min.

ASCOM