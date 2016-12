Prefeito Francisco Borges, vice-prefeita e vereadores são diplomados em Santana do Piauí

A Justiça Eleitoral do Piauí realizou na noite deste sábado (10), a partir de 20h00, o ato de diplomação dos candidatos eleitos no último dia 02 de outubro aos cargos de prefeito, vice-prefeito, vereador, suplente de vereador no município de Santana do Piauí.

Com a presença massiva da população santanense, o evento foi realizado no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, antigo PETI, Centro da cidade. A solenidade foi presidida pelo juiz da 62ª Zona Eleitoral, Adelmar de Sousa Martins, assessorado pela chefe de cartório da 62ª Zona Eleitoral, Daniela Martins Duarte.

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que os candidatos foram efetivamente eleitos pelo povo e estão aptos a tomarem posse nos respectivos cargos no dia 1º de janeiro de 2017.

Durante o evento várias autoridades políticas da microrregião estiveram presentes, como o prefeito de Picos, Padre José Walmir de Lima; prefeito de São José do Piauí, Atiano Bezerra Borges; o prefeito eleito de São José do Piauí, Netão Bezerra, o deputado estadual Pablo Santos, além de assessores jurídicos, representantes religiosos e militares e demais membros da sociedade civil organizada.

Familiares e amigos dos eleitos e a população em geral também estiveram presentes na solenidade. Em Santana do Piauí, no cargo de prefeito foi diplomado o vereador Francisco Raimundo de Moura, o “Francisco Borges” (PTB), que foi eleito numa disputa bastante acirrada, vencendo pela diferença de 09 votos. No cargo de vice-prefeita, foi diplomada Maria José de Sousa Moura. Na oportunidade, os nove vereadores eleitos e os suplentes também foram diplomados.

O prefeito eleito e diplomado, Francisco Borges (PTB), durante seu discurso agradeceu o apoio que tem recebido dos santanenses, e que pelo progresso do município se compromete em realizar uma gestão clara, transparente, aberta ao diálogo e, sobretudo com a participação da população.

“Um novo capítulo será escrito na história de Santana do Piauí. Sabemos dos desafios que estão por vir, prefeituras em crise econômica, sobretudo as que não possuem arrecadação de impostos [Santana do Piauí, mas acredito na minha futura equipe, pessoas gabaritadas em quem tenho total confiança e sei que darão o seu melhor para ver o município prosperar. Seremos fiscalizados nestes quatro anos pelo povo, daí o tamanho de nossa responsabilidade, mas toda a população pode está ciente que faremos uma gestão transparente e democrática”, disse o prefeito eleito.

Francisco Borges ainda enfatizou que a escolha do seu secretariado de governo está praticamente concluída, e que a mesma tem partido com base em critérios técnicos. Alguns nomes já foram confirmados como o ex-prefeito de Santana do Piauí, Deusimar Borges, que assumirá a Secretaria Municipal de Saúde; a professora Maria Inês para a Secretaria de Educação; Ionara Holanda para a Secretaria de Administração; a vice-prefeita eleita, Maria José de Sousa Moura para a Secretária de Assistência Social e o apicultor Francisco de Moura Sobrinho para a Secretaria de Agricultura.

A vice-prefeita eleita e diplomada, Maria José de Sousa Moura (PP), destacou o momento como um dos mais emocionantes e representativos de sua vida, já que tem se dedicado há muito tempo a carreira política daquele município, onde também já foi eleita vereadora.

“Agora chegou o momento de fazer mais por Santana do Piauí. Este é apenas um dos passos [a diplomação] que daremos dos muitos daqui pra frente. Tenho um diálogo muito aberto com o prefeito Chico Borges, sei do seu potencial pelo que já demonstrou na Câmara de Vereadores e não tenho dúvida de que será uma gestão participativa. Tenho muito a agradecer a minha família, pessoas que estão comigo sempre me dando apoio”, concluiu a vice-prefeita.