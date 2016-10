Prefeito Padre Walmir garante apoio a SEP

Em reunião com a diretoria da Sociedade Esportiva de Picos (SEP) no último dia 10 de outubro, o prefeito de Picos, Padre José Walmir de Lima, garantiu apoio ao clube. O time picoense se prepara para a disputa do Campeonato Piauiense 2017.

O presidente da SEP, Rodrigo Lima, informou que a diretoria do clube está feliz com o apoio do prefeito ao Zangão. “O nosso prefeito olha com bons olhos a nossa SEP e esse apoio será renovado para o ano de 2017. O torcedor picoense também está feliz e estamos contando os dias para ver o nosso time jogar”, disse.