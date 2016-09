Prefeito tem ampla vantagem sobre seus adversários em Sussuapara

O prefeito de Sussuapara, Edvardo Rocha, o Pé-Trocado (PP) lidera a corrida pelo cargo que já ocupa, segundo aponta pesquisa do Instituto Data AZ, realizada no dia 16 de setembro, nas zonas urbana e rural desse município de 5.758 eleitores.

Pé-Trocado lidera a disputa tanto na pesquisa espontânea quanto na estimulada, com uma vantagem de quase 10 pontos percentuais nos dois cenários, contra uma margem de erro de 6,20% para mais ou para menos.

O prefeito tem 52% das intenções de voto na sondagem espontânea, contra 43,60% do seu principal opositor, Miguel Rocha, do PMDB. Valdir Florêncio, do Solidariedade, aparece com apenas 0,80% das intenções de voto. No site do TSE ele aparece como tendo renunciado a candidatura.

Eleitores indecisos somam somente 1,20%. Os que declaram votar em branco ou nulo chegam a 2,40%.

Na pesquisa estimulada, os números praticamente se repetem. Pé-Trocado tem 52,80% das intenções de voto, contra 43,60% do candidato do PMDB, enquanto Valdir Florêncio repete 0,80%, indecisos somam 1,6%, brancos e nulos chegam a 1,20%.

Empate na rejeição

Numa eleição polarizada que vem favorecendo o prefeito, a rejeição aos candidatos está em um empate técnico: 37,20% dos eleitores dizem que não votariam de jeito nenhum no candidato Miguel Rocha, enquanto 36,80% rejeitam o prefeito Pé-Trocado.

Prefeito está bem avaliado

Em favor do prefeito, há uma boa avaliação de sua gestão pelos eleitores – até maior que a soma das suas intenções de voto: 54,4% dos eleitores avaliam como bom (40,80%) e ótimo (13,60%) o trabalho de Pé-Trocado na Prefeitura de Sussuapara.

Os conceitos negativos (ruim e péssimo) somam 27,6%m enquanto 16,80% dos entrevistados dizem que a gestão do prefeito é regular – o que pode representar tanto aprovação quanto desaprovação ou indiferença.

A aprovação à administração municipal é ainda maior que a soma dos conceitos positivos (bom e ótimo): 58,8% dos eleitores dizem aprovar a gestão, contra 33,20% que desaprovam e 8% que se declaram indiferentes.

FICHA TÉCNICA DA PESQUISA

Registro na Justiça Eleitoral: PI01343/2016

Número de entrevistas – 250.

Data da realização – 16 de setembro de 2016.

Abrangência territorial – zona urbana e 19 localidades rurais.

Margem de erro – 6,20% para mais ou para menos.

Contratante: Portal AZ

Estatistico responsável: Laércio de Sousa Araújo registro 9356 Conre 7a. Região

Pesquisa liberada para divulgação a partir de 25.09.2016

