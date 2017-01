Prefeito, vice-prefeito e vereadores são empossado em Geminiano

Em solenidade bastante prestigiada, nas primeiras horas deste domingo, dia primeiro de janeiro de 2017, os vereadores eleitos em 02 de outubro de 2016, no município de Geminiano foram empossados para os seus respectivos mandatos, no período de 2017 a 2020. Em seguida, a vereadora Maria José da Silva Campos (PTN), parlamentar mais votada do município conduziu a eleição para a escolha da mesa diretora.

O vereador Francisco Antão Floretino (PP), Chico Antão foi eleito presidente da Câmara para o biênio 2017/2018, com 8 votos a favor e apenas um voto nulo, mostrando liderança e coesão na articulação dos vereadores em torno do grupo liderado pelo prefeito Herculano e pelo vice-prefeito Luiz Gonzaga, fortalecendo a Câmara que saiu basicamente, o eleito, em consenso, já que não teve nenhum voto contrário.

O vereador presidente da Câmara deu posse ao prefeito Erculano Edimilson de Carvalho (PP) e ao vice-prefeito Luíz Gonzaga Filho Pinheiro por volta de 1h da manhã sob fortes aplausos de correligionários, simpatizantes e apoiadores do prefeito Erculano que já havia disputado duas eleições, anteriormente, sem obter êxito.

Em seu discurso, o prefeito de Geminiano empossado no cargo, Erculano agradeceu pela oportunidade de realizar o sonho de governar o município e afirmou que mesmo não tendo obtido êxito na eleições que disputou anteriormente, ganhou mais experiência para esse mandato que inicia a partir de agora.

“Era o que eu mais sonhava em minha vida, governar esse município. Graças a Deus, vocês me concederam esse direito e estou muito feliz. Eu serei incansável na luta para reerguer esse município. Se depender de mim e de meu esforço Geminiano vai voltar a se desenvolver. Sou um homem de poucas palavras, mas sou uma pessoa de compromisso. Sei que as coisas não são fáceis, mas aceitei esse desafio e vou com nossos secretários e nosso vice-prefeito trabalhar para resolver os problemas”, disse Erculano.

O vice-prefeito Luiz Gonzaga ao discursar agradeceu o apoio dos eleitores e prometeu ajudar o prefeito Herculano a governar o município de Geminiano. Ele também agradeceu a presença da deputada Belê e do coronel Vicente Carlos que prestigiaram a solenidade de posse.

A deputada estadual Belê Medeiros elogiou o cidadão Erculano que já teve experiências de administração quando o sogro, o ex-prefeito de Geminiano, Júlio Moura fez uma administração de referência e afirmou que a parceria com o prefeito de Geminiano vai ser intensificada, já que também está na base de apoio do governo.

“Finalmente o discurso de prefeito eleito e empossado. Eu confio plenamente na escolha que vocês fizeram. Erculano tem se mostrado ao longo desses anos um homem desprovido de vaidade. Um homem que sempre procurou melhorias para o município e não para si próprio, ou para sua família. Essa vontade que o senhor tem de servir e o exemplo de seu Júlio Moura vai nortear a gestão. Eu espero poder trabalhar mais por Geminiano já que temos, o prefeito e governador”, garantiu Belê.

A vereadora Mazé Campus emocionou o público ao falar da perda recente de sua filha Jane, no dia 04 de dezembro, relatando que seu filho Jailson, sua filha Jane e o esposo Benigno são base de sua luta e ofereceu seu mandato em homenagem a filha Jane, aos netos e à família. “Queríamos uma grande festa, obtive 375 votos e fui a mais bem votada, mas Deus não nos permitiu que a gente comemorasse, infelizmente, são coisas do destino. No dia 04 de dezembro a minha família amanheceu desinteirada. Eu não queria mais participar, mas tenho compromisso com o povo e vou honrar esse mandato em homenagem a tia Jane, como era conhecida e aos meus netos. Desejo ao amigo Erculano e aos vereadores um grande mandato”, disse Mazé.

O vereador presidente da Câmara, Chico Antão agradeceu pela eleição no comando do legislativo municipal e relatou que a presidência da Câmara faz parte de um planejamento e de sua meta como vereador. “Vou fazer o possível e até o impossível para ajudar o município de Geminiano a se desenvolver na gestão do prefeito Erculano”, disse o presidente da Câmara.

Vereadores empossados para o mandato de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020: Maria José da Silva Campos (PTN); Edson Francisco de Brito (PTB); Erismar Feitosa Gonçalves (PMDB); Genilda Carminha de Moura (PSD); Francisco Milton Vieira de Araújo (PP); Francisco Antão Floretino (PP); Joaquim de Moura Gonçalves (PMDB); Maria das Graças Rodrigues Pinheiro (SD); e Maria Vanusa de Moura (PMDB).