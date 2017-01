Zenon Bezerra assume quarto mandato em Monsenhor Hipólito

CLIQUE AQUI e veja álbum de fotos da posse

Aos 61 anos, o médico Zenon de Moura Bezerra(PSB) tomou posse para seu quarto mandato à frente da Prefeitura de Monsenhor Hipólito, domingo (1). A solenidade aconteceu no auditório da Prefeitura Municipal e reuniu autoridades municipais e estaduais, além de familiares e simpatizantes. Também tomou posse a advogada Josefina Pinheiro Gomes (PP), como vice-prefeita.

O prefeito agradeceu aos hipolitanos pela oportunidade de retornar ao comando do Executivo Municipal pela quarta vez e destacou o compromisso de trabalhando em favor do povo, buscando melhorar a qualidade de vida das pessoas e desenvolvimento do município que foi administrado nos últimos quatro anos pelos seus adversários políticos. “Temo pela situação em que se encontra o município, o sucateamento da máquina, obras começadas e paradas sem concluir, uma verdadeira situação de falta de compromisso e abandono, mas nós vamos colocar o município no trilho certo, pois tenho disposição e garra para trabalhar e colocar o município nos trilhos certos”, frisou.

Em seu discurso, o prefeito destacou que serão prioridades de sua gestão a educação e a saúde. Anunciou que vai investir no social, retomar as obras paradas e reconstruir os espaços que foram destruídos pela gestão do antecessor. “É preciso reconstruir, organizar a administração e máquina pública. Precisamos retomar a construção do polo esportivo, do mercado público, a academia sem prestação de contas e de outras obras que foram abandonadas. Vamos fazer tudo pelo social, valorizando e cuidando das pessoas”, comentou.

Na ocasião, o prefeito lembrou da história política do município e lembrou nomes importantes como o do seu avô, José Alves Bezerra, seu tio Manoel Alves Bezerra, seu pai Virgílio Bezerra e Marcos Policarpo do Carmo. “Tenho bons exemplos desses gestores, pois eles cuidaram do município, buscaram o desenvolvimento e lutaram muito por essa terra. Vou fazer do meu trabalho um compromisso, com o povo, pelo bem estar social todos e pelo desenvolvimento de nosso município.”, falou.

Além disso, ele ressaltou o compromisso em garantir uma saúde de qualidade e de enfrentar a as dificuldades, adotando medidas que venham a garantir a continuidade dos serviços públicos e o avanço nas políticas públicas e para isso citou o apoio importante da vice-prefeita Josefina Pinheiro Gomes Policarpo e de aliados importantes, como Dr. Djalma Policarpo, vereadores, lideranças políticas, organizações sociais, sindicatos, associações, igrejas, entidades públicas e privadas.

Logo após a solenidade de posse o prefeito Zenon Bezerra e a vice-prefeita Josefina saíram acompanhados por uma multidão de eleitores, simpatizantes, correligionários, apoiadores e autoridades convidadas em caminhada até a praça pública, onde aconteceu as comemorações com a festa da posse, animada pelo cantor Paulo de Tássio e Banda, Erika Diniz e outras ações até o sol raiar amanhecendo o dia 02 de janeiro.

A vice-prefeita Josefina Pinheiro Gomes Policarpo(PP) falou de sua satisfação em ser a primeira mulher hipolitana a ser eleita e empossada em cargo majoritário. Destacou ser a base familiar, o motivo inspirador de sua campanha. Citou a filha, o esposo Djalma a irmã Joyce, como peças fundamentais de sua trajetória na vida pública.” Sofremos durante essa campanha com os adversários tentando denegrir meu nome e minha imagem, mas nos superamos e vencemos e agora vamos ajudar Zenon a administrar Monsenhor Hipólito”, disse Josefina Policarpo.

A deputada Belê Medeiros falou sobre as expectativas dos trabalhos em parceria com o prefeito Zenon Bezerra , afirmando que será uma boa parceria , principalmente pela fidelidade e companheirismo que são características do grupo dos Bezerras liderados por Dr. Zenon e Dr. José Ayrton .

“Esse grupo é aguerrido e a receptividade do povo mostra que eleger Zenon foi a escolha certa. Vamos trabalhar para ajudar esse município. Vamos aguardar o real diagnóstico do município que será levantado pelo prefeito Zenon e por sua vice Josefina e a partir dai traçar algumas metas, buscando o apoio do governo do Estado e do senador Ciro Nogueira. Estou feliz por está aqui junto com essa equipe maravilhosa e vamos trabalhar” , disse a deputada.

Eleição da Câmara

A eleição da Câmara ocorreu com tranquilidade, onde a candidata Percialiana de Sá Bezerra Gomes se candidatou a presidente da mesa diretora do legislativo hipolitano, tendo sido eleita em chapa única, obtido 05 votos a favor, um contra e 03 abstenções. Ela tem como vice-presidente o vereador Maninho. A vereadora Perci de Meton, como é mais conhecida sucede os irmãos que sempre mantiveram mandatos no legislativo de Monsenhor Hipólito, mantendo a tradição da família Meton Bezerra.

“O desafio de assumir uma câmara, representando o legislativo não é fácil reconheço, mas uma vez, a mim confiada, vou me debruçar sobre o batente da responsabilidade cívica, vou olhar para todos os meus colegas vereadores, atender as reivindicações da própria casa e sobretudo os anseios do povo. Quanto a suceder aos meus irmãos, além de muita alegria, muita honra, pois é uma conquista que vem caminhando e já contamos a décima legislação, isso é sinônimo de trabalho, compromisso e honradez feito com amor e dedicação desse grupo denominado “os metons”, disse Percy.