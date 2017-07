Prefeito Zenon Bezerra destaca obras e ações do seu governo

O médico Zenon Bezerra, que assumiu a Prefeitura de Monsenhor Hipólito em 1º de janeiro de 2017, pela quarta vez, tem se esforçado para colocar a máquina pública em ordem e garantir serviços públicos de qualidade na Educação, Saúde, Assistência e Agricultura. Em entrevista ao Portal RiachaoNet, o prefeito destacou obras e ações do seu governo na administração do município.

O gestor, que está há sete meses no comando do município no seu quarto mandato, afirmou que assumiu a Prefeitura de Monsenhor Hipólito em meio a uma crise financeira e está trabalhando para melhorar a cidade. “Estou fazendo o que posso para o povo de Monsenhor, recuperei as escolas, recuperei a Saúde e dei condição para que o povo tenha boa qualidade de vida. O que vale é a intenção e estou vendo o povo feliz e se sentindo bem com a minha administração”, pontuou.

Dentre as obras, o prefeito destaca a reforma do auditório e da pintura e iluminação da Prefeitura; reforma e revitalização da Praça Itamar Sérvulo Gomes e a abertura e continuidade da Rua 7 de Setembro, como também a continuidade da Rua Cícero dos Anjos, que dá acesso ao Morro da Cruz. “Fizemos ainda a manutenção das estradas municipais, reformas, empiçarramento e terraplanagem concluídas, fizemos também a abertura da antiga estrada que liga as localidades Maxixe ao Mandacaru, que estavam intrafegáveis a décadas. Aqui o povo trafega em estradas boas”, declarou o prefeito Zenon.

A Prefeitura também realizou a manutenção de poços artesianos, como da localidade Pé do Morro, que estava há 3 anos parado; Poço do Baixão de Santiago, que encontrava-se há 2 anos parado. Foram colocadas bombas novas nos poços de Aroeiras, Sítio, Lagoa Dantas, Mearim (Silvino) e na Pendenga.

Na Educação, a administração de Zenon reformou a Escola Padre Cícero Romão Batista, que estava deteriorada sem condição de funcionar; a Creche Gisele Bezerra, que foi reformada, ampliada e climatizada e reformou o Mercado Público Municipal.

Na Saúde, o prefeito está construindo academias de Saúde, através de emenda de R$ 180 mil da deputada federal Iracema Portela; está fazendo melhorias na infraestrutura da UBS do Mearim, tendo sido refeita toda a sua estrutura elétrica, proporcionando o retorno do atendimento com médicos, dentistas, enfermeiros e técnicos e adquiriu equipamentos e a instalação de um Núcleo de Fisioterapia na BR 020.

Zenon assegurou também a aquisição de uma ambulância, através de emendas do senador Ciro Nogueira e da deputada Iracema Portela.

Na Agricultura, a Prefeitura juntamente com o Secretaria de Desenvolvimento Rural entregou para os pequenos agricultores 22 mil e 800 mudas de caju anão precoce. A Prefeitura atendeu também 117 famílias com serviço de gradeamento de suas terras

Em relação ao eventos culturais, a Prefeitura realizou o V Festival de Quadrilhas Juninas, Festa do Vaqueiro e do Trabalhador.