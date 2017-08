Prefeito Zenon Bezerra presta contas de sua administração durante Audiência

Obedecendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o prefeito de Monsenhor Hipólito, médico Zenon Bezerra, convidou a sociedade hipolitana para participar de uma Audiência Pública de prestação de contas de sua gestão. Os dados apresentados pelo contador Valmir Barbosa são referentes às receitas e despesas da atual administração de janeiro a abril deste ano.

A Audiência Pública aconteceu na manhã desta sexta-feira, 18, no Auditório da Prefeitura e contou com a presença de autoridades municipais e populares. Além da prestação de contas da gestão municipal foi também apresentado o Plano Plurianual (PPA).

O Plano é o instrumento de planejamento governamental de médio prazo, previsto no artigo 165 da Constituição Federal, que estabelece diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para um período de 4 anos, organizando as ações do governo em programas que resultem em bens e serviços para a população.

Prefeito com 1ª dama, secretária de saúde e Chefe de Gabinete

“A nossa proposta nesta apresentação foi mostrar o que foi feito nos primeiros quatro meses da gestão do prefeito Zenon Bezerra. Aqui falamos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, do Relatório da Gestão Fiscal, mostrando os índices de pessoal, educação, saúde e outros serviços. O prefeito achou por bem que fizéssemos neste mesmo dia também a Audiência do PPA e assim fizemos”, destacou o assessor contábil da Prefeitura de Monsenhor Hipólito, Valmir Barbosa.

Contador Valmir Barbosa

Sobre as finanças do município o contador lembrou que estão equilibradas. “Aos moldes das dificuldades no Brasil e no Estado posso afirmar que Monsenhor Hipólito está em uma situação equilibrada. O prefeito vem atendendo o povo sem desobedecer às leis. Acho que está dentro dos conformes naquilo que nós avaliamos como uma boa gestão”, disse.

Dr. Zenon Bezerra, prefeito de Monsenhor Hipólito

Durante entrevista o prefeito reafirmou seu compromisso de governar com transparência sempre apresentando para o povo em que foi gasto o dinheiro público. “A melhor forma de governabilidade é ser transparente e é isso que vamos manter na nossa administração, mostrando para a população quanto entrou nas contas da Prefeitura e em que foi gasto. Conclamo o Poder Legislativo e a população para que possamos caminhar juntos em harmonia, governando com o olhar voltado para as demandas do povo”.

Além do prefeito e do contador estiveram presentes na Audiência, a primeira-dama e atual secretária de Assistência Social, Eneide Bezerra; os secretários municipais Joyce Bezerra (Saúde), Jocibel Bezerra (Agricultura); a Chefe de Gabinete, Santinha; a professora Levy Pérsia que representou a secretária de educação; a Conselheira Tutelar Maria Josefa; o padre Espedito Oliveira; os vereadores Edson Bezerra, Fábio Alves e Marcos Icaro, e ainda, o povo em geral.