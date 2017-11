Prefeitos demitem mais de mil servidores e dizem não ter recursos para 13º no PI

Por conta da crise, oito prefeituras do Piauí já demitiram mais de mil servidores e os gestores já afirmam que não possuem dinheiro para pagar o 13º salários daqueles que continuam empregados. Em José de Freitas, os gastos com pessoal já ultrapassaram o limite estabelecido por lei, ou seja, a prefeitura passou a gastar mais da metade de arrecadação com pagamento de pessoal.

Sem alternativa, a prefeitura decidiu demitir 150 pessoas que exerciam cargos comissionados.”Eu vejo muitos que tinham um emprego e agora foram jogados fora. Eu acho uma tristeza”, afirmou o vigia Agostinho Rodrigues.

Pelos calculos da Associação Piauiense dos Municípios (APPM) já são mais de mil demissões no interior e a expectativa é que este número cresça ainda mais nos próximos dias. Ainda de acordo com a APPM, mais de metade dos 224 municípios piauienses está com dificuldades para pagar o 13º salário.

“É a maior crise de todos os tempos. Estamos sentindo isso, com obras paradas e há uma tendência dos municípios adotarem medidas duras para fechar os caixas”, revelou Jonas Moura, vice-presidente da APPM e prefeito de Água Branca.