Prefeitos se unem para recuperar estrada que liga Picos a Itainópolis

É cada dia mais crítica a situação da rodovia estadual PI 245, no trecho entre a BR 407 e a cidade de Itainópolis. Com cerca de 40 km de extensão, o asfaltamento da estrada está precárias condições de trafegabilidade, causando transtornos e colocado em risco a vida de centenas de pessoas que diariamente trafegam pelo local, que é a principal via de acesso de várias cidades da região a Picos.

O drama se estende há pelo menos dois anos. Em maio de 2015 foi realizada a primeira manifestação popular reivindicando a recuperação da referida rodovia. De lá até hoje, outras várias manifestações já foram realizadas pelos usuários, somadas a diversas cobranças feitas pelos prefeitos da região ao Governo do Estado. No entanto, passados cinco anos, o problema persiste.

Em fevereiro deste ano, durante visita a Picos, o governador Wellington Dias (PT) chegou a autorizar o início das obras, o que de fato aconteceu, mas pouco tempo depois foram paralisadas. A Construtora Jurema, empresa contratada pelo Governo do Estado para realizar os serviços de recuperação da referida rodovia, desistiu da obra cerca de um mês depois. A segunda colocada no processo licitatório, Múltipla Engenharia, também foi convocada, mas não teve interesse em executar os serviços. Por último, foi convocada a empresa Hidros, que já manifestou interesse na execução da obra, tendo assinado o contrato no último dia 24 de agosto. Enquanto a burocracia dificulta o início das obras, a população sofre as consequências. São prejuízos, acidentes e até assaltos.

A manutenção da rodovia é de responsabilidade do Governo do Estado do Piauí, mas, ouvindo o clamor da população, os prefeitos dos municípios de Itainópolis, Vera Mendes e Geminiano, respectivamente, Paulo Lopes, Milton Oliveira e Erculano Carvalho, decidiram realizar um serviço emergencial, tapando os buracos com piçarra. Os municípios destinaram máquinas e operários para trabalharem no melhoramento da rodovia. Os trabalhos tiveram início no dia 22 de agosto.

Os prefeitos afirmam que, paralelo aos serviços de tapa buracos, vão continuar cobrando urgência na solução para o problema junto ao Governo do Estado.

Cidades Na Net