Prefeitura confirma a realização do carnaval de Picos 2017

Depois de se reunir com a Secretária de Cultura do Município de Picos, Marilia Bezerra, o Prefeito Pe. Walmir definiu a necessidade de realização do carnaval de Picos.

O prefeito autorizou a secretária a elaborar a programação do evento carnavalesco que acontecerá de 24 a 28 de fevereiro, para tanto, a secretária juntamente com sua equipe estão definindo as atrações que irão abrilhantar a festa do folião.

De acordo com a secretária Marília Bezerra, para atrair o folião de fora, estão sendo discutidas a possibilidade de contratar bandas de renome nacional, regional e também local, pois é importante valorizar a prata da casa também, afirmou Marilia.

A Secretária disse que na próxima segunda feira anunciará a programação do evento carnavalesco e as atrações logo em seguida., pois é intenção da secretaria valorizar todos os públicos, fazendo o carnaval dos especiais, das pessoas da terceira idade e da juventude.