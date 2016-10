A Prefeitura de Picos, através da Secretaria do Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), está convocado os beneficiários do Bolsa Família para atualizar o seu cadastro junto ao programa. A atualização será até o dia 5 de novembro.

A coordenadora municipal do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, Duscleude Rego, informou que as famílias têm que comparecer na sede da SEMTAS, localizada no Centro Administrativo para atualizarem seus respectivos cadastros.

Confira os nomes dos cadastrados abaixo