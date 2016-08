Prefeitura de Bocaina exonera todos os servidores contratados sem concurso público

O prefeitura do município de Bocaina, baixou um decreto exonerando todos os servidores contratados sem concurso público. O documento está publicado no Diário Oficial dos Municípios. Veja o documento.

No Decreto, o prefeito cita a Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe o Executivo de gastar mais de 54% de sua Receita Corrente Liquida com despesa de pessoal.

Segundo o Decreto, a demissão coletiva foi a partir do dia 19 de agosto, e que a Secretaria de Administração, Planejamento, Fazenda e Finanças exclua imediatamente da folha de pagamento do município os servidores demitidos, exceto os do Conselho Tutelar.

BocainaNews