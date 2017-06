Prefeitura de Fronteiras divulga programação do aniversário da cidade

A prefeita Maria José Ayres de Sousa divulgou a programação oficial do aniversário de emancipação política do município de Fronteiras, que completa 82 anos no próximo dia 09 de junho.

O evento acontecerá no corrente mês com uma vasta programação com atividades cívicas, religiosas, esportivas, culturais e festivas.

Na quarta-feira, dia 07 de junho, as atividades alusivas ao aniversário começam cedo, a partir das 8h com lançamento do projeto “Adote uma Árvore, Verde é Vida” e segue à noite em praça pública com apresentações e shows com o artista local, Deusinho e banda e mais três atrações de renome nacional, Jonas Esticado, Avine Vinny e Valquíria Santos.

Na quinta, dia 08, acontecem as 7h, as competições desportivas, seguido á tarde, as 17h Final da 2ª Divisão no Estádio Pinheirão, as 1930h em praça pública exibição de documentário, desfile para escolha do Mister e Miss Fronteiras 2017 e mais shows de forró. Segundo a prefeita, três atrações se apresentarão no palco cultural o cantor Robson Farra, a banda Solteirões do Forró e fechando o show, Iara Tchê.

No terceiro dia da parte festiva, as 5h haverá a alvorada festiva, seguido do momento cívico e mais atividades desportivas. Ainda no mesmo dia as 1630h haverá missa solene, as 1730h Final da 1ª divisão e as 19h aberturas das atividades culturais. As 22h mais quatro atrações regionais e de renomes se apresentarão, a cantora Fafá Santana, Forró Sacode, Vicente Nery e a banda Lagosta Bronzeada.

Os eventos acontecem em praça pública e, mesmo com a crise financeira pela qual passa o município a prefeita preparou grandes atrações e promete que o aniversário terá uma programação diversificada.

“Preparamos uma programação diversificada que envolverá todos os segmentos da sociedade. Fronteiras vive um momento especial, de renovação, de esperança, a prefeitura está sendo colocada em ordem, então temos muitos motivos para comemorar”, destacou Maria José. Para realização do evento, a gestão conta com o apoio do Deputado Estadual Pablo Santos.

Em entrevista ao Portal Cidades Na Net, a prefeita aproveitou a oportunidade e convidou a todos os fronteirenses. “De já, antecipamos o nosso convite a toda a população de Fronteiras e de toda a região para virem celebrar conosco essa data especial”, disse.

Confira programação:

07/06/2017

08h30: Lançamento do projeto “Adote uma Árvore, Verde é Vida” Sec. Municipal do Meio Ambiente.

20h00: Abertura do Frontfest 2017

20h30: Apresentação do Espetáculo: ”Mulheres sem Fronteiras” Secretaria Municipal de Educação.

Atrações musicais: Deuzinho e Banda, Jonas Esticado, Avine Vinny e Walkyria Santos.

08/06/2017

07h00: Competições Desportivas (Ciclismo masculino e feminino e maratona masculino e feminino (Sec. Municipal de Esporte)

17h00: Final da 2ª Divisão (Estádio Pinheirão)

19h30: Exibição do documentário sobre a cidade (Secretaria Municipal de Comunicação)

20h00: Desfile para escolha do Mister e Miss Fronteiras 2017

0h00h: Show Pirotécnico alusivo aos 82 anos de Emancipação

Pronunciamento da Prefeita: Maria José Ayres de Sousa

Atrações Musicais: Solteirões, Robson Farra e Fafá Santana.

09/06/2017

05h00: Alvorada Festiva

07h30: Momento Cívico com a execução do Hino Nacional e hasteamento das Bandeiras (Prefeitura)

08h00: Atividades Desportistas – Corrida dos 100 metros rasos, corrida do saco, corrida do ovo, corrida de jegue (Av. 07 de setembro)

16h30: Missa Solene em Ação de Graças – Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

17h30: Final da 1ª divisão (Estádio Pinheirão)

20h00: Apresentações Culturais (Sec. Municipal de Cultura)

Apresentação de Quadrilha Junina

Fronteiras em versos “Nossa Terra, Nossa Gente, Nossa História” (Jurdan Gomes e Sebastião Duarte).

Apresentação da Orquestra Sanfônica de Teresina (Apoio: Secretaria de Cultura do Estado do Piauí-SECULT)

Show Humorístico com Amauri Jucá (Secretaria Municipal de Finanças)

Atrações Musicais: Iara Tchê, Forró Sacode, Vicente Nery e Lagosta Bronzeada.