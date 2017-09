Prefeitura de Monsenhor Hipólito abre Processo Seletivo na área da educação

A Prefeitura de Monsenhor Hipólito no Piauí anuncia Processo Seletivo válido por dois anos, com cinco vagas destinadas a cargos de nível fundamental e superior para atuar no Programa Esporte e Lazer da cidade.

São oportunidades distribuídas nos cargos de Coordenador Pedagógica (1), Coordenador de Núcleo (1) e Agente Social de Esporte e Lazer (3), em jornada de 40h semanais com remuneração de R$ 937,00 a R$ 2.400,00.

Para participar, o candidato deverá imprimir o formulário de inscrição que está disponível no site www.monsenhorhipolito.pi.gov.br e entregar de forma presencial ou via postar na sede da Prefeitura, localizada na Avenida Carlos Libório, Centro, nº 101, nos dias 21 e 22 de setembro de 2017.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos, conforme determina o edital.

ACESSE AQUI O EDITAL