Prefeitura de Monsenhor Hipólito disponibiliza ônibus para transporte de alunos que farão ENEM em Picos

Visando assegurar tranqüilidade aos estudantes do Colégio Estadual José Alves Bezerra que irão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece nos próximos dias 05 e 12 de novembro, a Prefeitura Municipal de Monsenhor Hipólito, através da Secretaria Municipal de Educação disponibilizará ônibus para os candidatos que farão as provas em Picos – PI.

De acordo com o prefeito Zenon Bezerra, todos os alunos deverão ter a tranqüilidade e chegar no horário para assim não possam ser prejudicados. “É importante que todos os alunos possam está na hora e local marcado. Nenhum aluno ficará sem fazer a prova por conta de transportes”, afirmou o prefeito.

Após solicitação da cessão do ônibus do município através da Diretora do Colégio Estadual José Alves Bezerra, o prefeito Zenon Bezerra, imediatamente autorizou junto à Secretaria municipal de Educação, na pessoa da Secretária Gardênia Bezerra, a cessão sem ônus do ônibus escolar do município.

A ação faz parte de ações de apoio da prefeitura municipal à educação do município, lembrando que que não é competência do governo municipal o transporte de alunos da rede estadual de educação.