Prefeitura de Monsenhor Hipólito prepara festejos de 60 anos de emancipação política

O médico Zenon Bezerra que assumiu a prefeitura de Monsenhor Hipólito em 01 de janeiro de 2017, pela quarta vez, tem se esforçado para colocar a máquina pública em ordem e garantir serviços públicos de qualidade, na educação, saúde, assistência e agricultura.

A cidade se prepara para comemorar 60 anos de emancipação política e a cada ano, o povo espera o anúncio das atrações da festa. O prefeito anunciou as três atrações em Praça pública, para o dia 25 de julho, principal dia dos festejos da cidade, uma grande estrutura será montada para receber Toca do Vale, Erika de Diniz e Paulo de Tássio.

A cidade já está toda enfeitada, garantindo um colorido especial, com bandeirolas, marca tradicional implantada pela gestão do grupo dos “ Bezerras” no comando do município. Os filhos ilustres já estão tendo a alegria de recepcionar parentes e amigos que nesse período elegem o município para curtir as férias, rezar, festejar e rever familiares.

O prefeito Zenon Bezerra diz que a festa é simples, mas feita com muita dedicação e empenho da gestão para comemorar com os munícipes, filhos ilustres e visitantes os 60 anos de emancipação política, bem como, os festejos de 110 anos das festividades de Santa Ana.

“ Somos todos amantes de nossa terra, temos um carinho especial por ela e seu povo, é o sentimento de patriotismo que desperta em todos e em cada um de nós. Nesse período festejamos mais um ano de emancipação de nosso município. Estamos felizes, por mais um ano , agora estarmos aqui na gestão, trabalhando para o nosso povo, pois temos na política a missão de servir “, disse o prefeito.

Ele ainda aproveitou para agradecer a todos pelo apoio e destacou a realização de obras e reformas importantes, em prédios que estavam inadequados para serem utilizados com serviços de educação, como é o exemplo da escola Padre Cícero Romão Batista que imprimiu uma marca forte na educação durante décadas, mas que precisava de uma grande reforma, além de outras como a moderna creche Gisele Bezerra dentre outras.

VEJA PROGRAMAÇÃO

Dia 25/07/2017 (Terça-Feira)

22:00 horas – Abertura oficial do 60º aniversário de Emancipação Política de Monsenhor Hipólito – PI

22:30 horas – Paulo de Tássio e banda

00:00 horas – Parabéns para Monsenhor Hipólito, corte simbólico de bolo de aniversário e show pirotécnico de fogos

00:30 horas – Forró Toca do Vale

03:00 horas – Érika Diniz

Dia 26/07/2017 (Quarta-Feira)

07:00 horas – Hasteamento das bandeiras e execução dos hinos (Pátio da Prefeitura Municipal)

07:30 horas – Reinauguração simbólica de obras no município (Prefeitura Municipal)

15:00 horas – Missa solene de aniversário de emancipação política de Monsenhor Hipólito (Igreja Matriz de Santa Ana)

Dia 27/07/2017 (Quinta-Feira)

22:00 horas – Comemoração alusiva ao Dia Municipal do Batonzeiro (Lei Municipal Nº 256 sw 23 de agosto de 2016)

22:00 horas – Show de abertura com Nicolau Sá

00:00 horas – Show com Robson Farra

03:00 horas – Show com Andrezinho e banda