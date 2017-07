Prefeitura de Paquetá adquire microtrator para comunidade quilombola

A Prefeitura de Paquetá do Piauí, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, adquiriu um micro trator através de uma emenda parlamentar do deputado federal Rodrigo Martins (PSB). O equipamento será destinado para a Associação de Desenvolvimento Rural Quilombola de Custaneira.

O deputado federal Rodrigo Martins, em reunião realizada nessa quarta-feira (26) na sede da Secretaria de Agricultura, com os moradores da comunidade, o prefeito Dr. Thales Pimentel (PMDB), o deputado estadual Rubem Martins e lideranças do município, anunciou a destinação do microtrator.

O microtrator de pneus 14CV com enxada rotativa 90mm vem equipado com uma carreta de madeira com capacidade de transporte de mil quilos e plantadeira convencional de uma linha.

Segundo Rodrigo Martins, o microtrator será de grande importância para a comunidade, uma vez que os agricultores necessitavam de um equipamento para preparar suas terras. “Estamos hoje aqui oficialmente comunicando a todos de Paquetá que nós estamos destinando esse microtrator. Não é um trator grande, mas é suficiente para as demandas da comunidade e esperamos entregá-lo para os moradores de Custaneira”, afirmou.

O prefeito Thales Pimentel agradeceu ao deputado Rodrigo pela destinação do microtrator e afirmou que a aquisição do equipamento é uma conquista para o município que necessitava de um trator para melhorar a agricultura. “Só temos que agradecer ao deputado Rodrigo Martins e ao nosso secretário Jeferson, que foi através dele que a gente conseguiu esse equipamento e vamos dar uma assistência para que o trator funcione diariamente, buscando melhorias para o povo paquetaense”, disse.

O presidente da Associação de Desenvolvimento Rural Quilombola de Custaneira, Arnaldo Lima, o Naldinho, comemorou a aquisição do microtrator. “Para a comunidade é um benefício muito importante, uma vez que todas as famílias da localidade vivem da agricultura familiar. A maioria delas não tem o equipamento de arar as terras e chegando esse microtrator vamos ter a garantia que os produtores vão ter suas terras preparadas no tempo certo”, lembrou.

O microtrator foi um pedido do secretário de Agricultura Jeferson Ribeiro. De acordo com o secretário, a solicitação do microtrator foi em virtude da necessidade dos agricultores paquetaenses terem a mão de obra mecanizada. “A mão de obra manual hoje é um atraso, então o trator irá ajudar bastante os agricultores”, destacou.

Mais Projetos

O secretário informou ainda que tem um pedido junto ao deputado Rodrigo de uma emenda para calçamento no povoado Tronco. “É um povoado quilombola e hoje está sendo construída 28 casas lá, através da Associação Quilombola de Custaneira. Esse calçamento será para fazer o arruamento das residências”, pontuou.

Outro projeto que o secretário destaca é a aquisição de uma caminhonete para a Secretaria de Agricultura. Segundo Jeferson, em breve a pasta estará recebendo o veículo.

Na oportunidade, Rodrigo Martins e o deputado estadual Rubem Martins anunciaram ainda emendas parlamentares para obras de calçamento no município de Paquetá.