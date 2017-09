Prefeitura de Paquetá inicia construção da UBS no Povoado Pai Amaro

Em Paquetá – PI, os investimentos na área da saúde continuam a todo vapor. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou recentemente a construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) tipo I no Povoado Pai Amaro. Para a construção da Unidade, que segue os padrões do Ministério da Saúde, necessários para o bom atendimento daquela comunidade, estão investidos R$ 434.895,35. A nova estrutura irá ofertar atenção integral desde a promoção da saúde, prevenção de doenças, recuperação, acompanhamento em casos de doenças crônicas e até a atenção e encaminhamento de urgências.

“A UBS tem como objetivo melhorar ainda mais os serviços prestados na área de saúde em nosso município, oferecendo melhor comodidade e atendimento à nossa população, tanto na zona urbana como rural do município, e o intuito da atual administração, com essa obra, é promover a melhoria no atendimento e prestar um serviço de qualidade”, disse o prefeito Municipal Thales Pimentel.

O projeto de construção da Unidade Básica de Saúde prevê sala de espera, sala de vacina, consultório médico, consultório odontológico, sala de enfermagem, sala de serviços administrativos e banheiros adaptados para usuários e funcionários, conforme a lei de acessibilidade. A Unidade será cadastrada pelo ministério da saúde e contará com uma equipe de médico clínico geral, enfermeira, técnico de enfermagem, dentista, auxiliar de saúde bucal, agentes comunitários de saúde, entre outros profissionais, que serão responsáveis pelos trabalhos de prevenção em saúde.

Nela também serão oferecidos atendimentos básicos e gratuitos, fornecimento de medicamentos, inalações e curativo, esses são alguns dos serviços que também estarão à disposição da população na Unidade Básica de Saúde. A secretária municipal de saúde, Maria dos Remédios (Lili Portela) destacou a importância da construção da nova UBS. “Esta nova unidade era esperada pelos moradores há anos e é mais uma solicitação atendida pelo prefeito desde que assumiu a gestão, o nosso objetivo e entregá-la no final de outubro ou inicio de dezembro” destacou.

Ascom