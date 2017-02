Prefeitura de Picos abre inscrições para Pré-Vestibular

O prefeito de Picos, Pe. Walmir Lima, assinou na última semana o edital de seleção para o curso pré-vestibular Professor José Bispo. Serão ofertadas 100 vagas exclusivamente para alunos oriundos da rede pública.

O período de inscrição é de 20 de fevereiro a 08 de março e pode ser feito gratuitamente na sede da Casa da Juventude, localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 827, das 08h às 12h e das 14h às 16h.

Para se inscrever, o candidato deve levar consigo os seguintes documentos:

– CPF

– RG

– Declaração de que está cursando o ensino médio em escola pública ou certificado de conclusão do ensino médio, também em escola pública

– Comprovante de residência de Picos

A prova acontecerá no próximo dia 12 de março e o resultado será divulgado no dia 20 de março. As aulas devem começar no dia 27 de março e acontecerão de segunda à sexta-feira, das 18h às 22h no auditório do Centro Administrativo.

A prefeitura de Picos fornecerá gratuitamente o fardamento e o material didático a todos os alunos.