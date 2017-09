Prefeitura de Picos anuncia corte de 500 contratados e economia de 600 mil reais mensais

Na tarde desta terça-feira, dia 26, a Prefeitura de Picos, através da Secretaria de Governo, anunciou o corte de 500 contratados. Os cortes afetam contratados das mais diversas secretarias municipais e gerará uma economia de R$ 600 mil reais mensais.

De acordo com a secretária de governo, Maria Santana, os cortes se fazem necessários para que o município possa enxugar a máquina administrativa e mantê-la funcionando.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura municipal de Picos vem por meio desta nota informar a população sobre a necessidade de alguns ajustes e de enxugamentos na máquina administrativa, tendo em vista que a receita não foi capaz de acompanhar o orçamento previsto devido à crise financeira que assola os municípios brasileiros. Ainda por determinação do Ministério Público do Trabalho no Piauí (MPT-PI) e a fim de conter gastos, o executivo municipal promove a partir do dia 1º de outubro o início de uma nova reestruturação da administração com o corte de todos os contratados. Pedimos a compreensão de todos, pois alguns atendimentos ou serviços poderão inicialmente ficar prejudicados, todavia, precisamos de forma efetiva capitalizar recursos para continuarmos com os trabalhos e a máquina administrativa funcionando.

CCOM