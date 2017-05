Prefeitura de Picos convoca novos concursados

Cerca de 140 pessoas aprovadas no último concurso público para servidor do município de Picos foram convocadas através do decreto 51/2017. O decreto considera a necessidade de provimento dos cargos públicos que compõem a estrutura organizacional do município, por meio de servidores devidamente aprovados em concurso público.

Esta é a segunda lista de aprovados convocados e para o secretário de administração Raimundo Filho, após posse desses novos servidores e posterior avaliação, poderá ser necessária uma terceira chamada.

“Nós entendemos que estas pessoas aprovadas no concurso público devem trazer a documentação exigida e passar pelos treinamentos que forem necessários. Tão logo eles estejam ocupando seus cargos e desempenhando seu trabalho, faremos uma nova avaliação da necessidade ou não de convocar uma terceira lista”, disse.

Os convocados têm do dia 10 de maio a 24 de maio que se dirigir à Junta Médica para avaliação e de 15 de maio a 26 de maio se apresentarem com toda a documentação exigida na sede na Secretaria de Administração, que fica no Palácio Coelho Rodrigues, no 1º andar.

De acordo com Raimundo, foram convocados principalmente os aprovados que ocuparão vagas na educação, saúde e administrativo: “são convocações necessárias em áreas que entendemos serem de grande importância para a continuidade da boa gestão do prefeito Pe. Walmir”, ressaltou ele.

A posse dos novos convocados deve ocorrer até a primeira semana de junho.

Confira o Decreto 51-2017 Segunda Convocação