Prefeitura de Picos decreta ponto facultativo nesta sexta-feira (13)

Os servidores públicos municipais de Picos terão ponto facultativo nesta sexta-feira, dia 13, em decorrência do feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, no dia 12.

O prefeito, Pe. Walmir Lima, considera que o decreto que faculta o ponto dos servidores não acarreta em prejuízos à administração pública e proporciona economia ao erário.

A decisão foi tomada após o Governo do Estado anunciar que facultou o ponto dos servidores estaduais na referida data.

A medida vale para todos os órgãos e entidades da administração pública municipal, sem prejuízo aos serviços essenciais, sobre os quais decidirá o titular dos respectivos órgãos e entidades competentes.

Confira o decreto: