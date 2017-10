Prefeitura de Picos lança cursinho pré-vestibular

A Prefeitura de Picos, através da Secretaria de Governo juntamente com a Coordenadoria da Juventude lançou na manhã desta quinta-feira (30), o cursinho pré-vestibular para alunos oriundos de escolas públicas. O cursinho terá a coordenação do professor Igor.

O curso que tem como objetivo preparar alunos do ensino médio para o vestibular, irá ofertar 70 vagas, sendo que 5% serão destinados para pessoas com deficiência. As inscrições irão iniciar dia 3 de fevereiro e seguirá até o dia 14 na Casa da Juventude. A prova será aplicada dia 23 do mesmo mês, sendo que o resultado será divulgado dia 26 de fevereiro.

As aulas serão realizadas na Coordenadoria da Juventude, que fica localizada no prédio da Casa da Juventude, na Avenida Nossa Senhora de Fátima e iniciarão dia 13 de março com recesso no dia 7 de junho, retornando dia 17 de julho. As aulas encerram dia 1º de novembro.

De acordo com o prefeito Kleber Eulálio, o cursinho contará com professores qualificados, que irão ministrar as disciplinas de português, matemática e conhecimentos gerais para os alunos terem melhores condições de buscar uma vaga a na universidade.