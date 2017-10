Prefeitura de São Julião-PI lança Concurso Público com 71 vagas

A Prefeitura de São Julião-PI lançou nesta sexta-feira (23) o Edital 01/2016 doConcurso Público para 35 diferentes cargos no município.

A realização do certame fica a cargo daFundação Vale do Piauí, destinando-se a selecionar candidatos para o provimento de 71 (setenta e uma) vagas no quadro permanente da prefeitura.

Os salários variam de R$ 880,00 a 3.350,00 para cargas horárias de 20, 30 e 40 horas, em diversas áreas e níveis de escolaridade.

As inscrições têm início na próxima segunda-feira (26) e se estendem até 16 de outubro de 2016. Já as provas ocorrem no dia 13 de novembro de 2016.

As inscrições serão feitas via internet no endereço eletrônico www.funvapi.com.br. Os valores variam de R$ 50,00 a 90,00, dependendo do nível do cargo pleiteado.

APPM