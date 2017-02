Prefeitura de Valença do Piauí tem 46 vagas em processo seletivo

Com inscrições abertas até o dia 6 de março de 2017, exclusivamente no site www.gabrielexcelencia.net.br, a Prefeitura de Valença do Piauí, Piauí, divulgou Processo Seletivo. Há taxa para participação de R$ 60,00.

O edital especifica um total de 46 vagas para cargos de Professor, sendo que deste total quatro são para Pessoas com Deficiência. As áreas de docência são: Matemática (3), Português (1), História (2), Geografia (2), Inglês (1), Ciências (1), Educação Física (1), Educação Religiosa (1), Educação Infantil (16) e de 1º ao 5º ano (18). Os dois últimos aceitam Nível Médio/ Magistério, enquanto os outros são apenas para Nível Superior.

Como forma de avaliação dos candidatos, haverá uma única etapa de prova objetiva, prevista para as 9h do dia 19 de março de 2017. Será considerado aprovado o participante que alcançar 50% do total de pontos da prova e não zerar nenhuma disciplina.

O Processo Seletivo terá validade de 12 meses, e dentro deste período serão realizadas convocações para as vagas já existentes e adicionais que surgirem. Os cargos são para atuação em 20h semanais, com remuneração de R$ 1.149,40.