Prefeitura divulga programação do Carnaval de Picos 2017

Na manhã desta quarta-feira, dia 25, foi anunciada a programação oficial do Carnaval de Picos 2017, bem como as atrações, inscrições para o Corso e outras informações pertinentes à ocasião. O Carnaval deste ano será realizado na Avenida Beira Rio, que já se tornou o palco dos grandes eventos da cidade.

A folia de Carnaval está orçada em R$ 200 mil, oriundos de emendas parlamentares dos deputados Nerinho, Lima, Hélio Isaías, Severo Neto e Fábio Novo. Além das emendas, a iniciativa privada é parceira entrando como patrocinadora.

O anúncio foi feito na sala de reuniões da Prefeitura, com a presença do prefeito Padre Walmir Lima, da secretária de cultura, Marília Gomes de Sousa Bezerra e do coordenador de comunicação, José Monteiro Neto.

Confira a programação:

24/02 – SEXTA-FEIRA

09hs: Carnaval da APAE

20hs: Carnaval dos Idosos no Rotary Clube

25/02 – SÁBADO

18hs: Corso

Atrações: Banda Ki Agita e T Brothers

26/02 – DOMINGO

11hs: Matinê no Clube Recreativo Educacional Rural (CRER)

Atração: Cristiano Pipow

À noite: shows na Avenida Beira Rio

Atrações: Fafá Santana, Voa Voa e Forró da Monarquia

27/02 – SEGUNDA-FEIRA

À noite: shows na Avenida Beira Rio

Atrações: Edy Sacana, Erica Diniz e Forró Tô na Farra

28/02 – TERÇA-FEIRA

11hs: Matinê no Picoense Clube

Atração: Banda T Brothers

À noite: shows na Avenida Beira Rio

Atrações: Swing Top, AxéCleteiros e Cristiano Pipow

As inscrições para o Corso serão feitas a partir de 1º de fevereiro na sede da Secretaria de Cultura. No ato da inscrição serão entregues aos inscritos o percurso e o regulamento. As inscrições serão gratuitas.

A premiação do Corso é:

1º lugar: R$ 1.500,00

2º lugar: R$ 1.000,00

3º lugar: R$ 500,00

Em relação aos vendedores (barraqueiros) serão disponibilizadas 40 barracas para sorteio entre os inscritos. As inscrições serão feitas na sede da Sec. de Cultura de Picos a partir do dia 1º de fevereiro.