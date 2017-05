Prefeitura homenageia mães em Monsenhor Hipólito

A prefeitura de Monsenhor Hipólito, através da secretaria municipal de educação reuniu as mães das unidades escolares da sede e da zona rural para prestar homenagem em decorrência dia das mães. A programação foi iniciada nas escolas da zona rural que foram agrupadas em duas localidades.

A recepção correu inicialmente pela manhã na quadra Unidade Escolar Dirceu Arcoverde onde se reuniram-se as mães de alunos das escolas : Ângelo de Maria Bezerra(020) e João Leandro( Mearim) . Já na parte da tarde a recepção aconteceu na localidade Morrinhos, no Aroeirense Clube, com as escolas: Antônio Hipólito, Lino Rodrigues e José Agripino.

Na sede a homenagem foi realizada no Centro de convivência- CCI, com as escolas: Educação infantil Gisele Bezerra, Judith da Silva Lima, Padre Cícero Romão Batista e José Policarpo. A festa contou com a presença de 350 mães. Todas as mães foram agraciadas com coquetel, lembranças e musica ao vivo.

A secretária Gardênia Maria Bezerra falou sobre a satisfação de reconhecer a importância do papel daquelas mulheres para a família e por isso prestar homenagem às mães dos alunos e de servidores das unidades escolares do município. “é com grande satisfação que a educação do município, com o apoio e esforço da equipe das escolas preparam uma bonita festa para as mães”, disse Gardênia.

O prefeito Zenon Bezerra afirmou que o sentimento é de muita alegria poder ver no olhar de cada mãe, a satisfação com a homenagem. “Estamos felizes com esse momento, porque as mães são muito importantes para toda sociedade”. Disse Zenon.

O evento contou com as presenças dos secretários municipais, Ernades Bezerra (Cultura) Joice Pinheiro (Saúde), a vice-prefeita Josefina Policarpo que homenageou as mães presentes, além de outras autoridades e populares.