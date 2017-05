Prefeitura inaugura Sala do Empreendedor

A Prefeitura de Picos, através da Secretaria do Turismo e do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, em parceria com o Sebrae, inaugurou nesta quarta-feira (10) a Sala do Empreendedor. A sala está localizada no Centro Administrativo e irá funcionar de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

Participaram da solenidade de inauguração o vice-prefeito Edilson Carvalho; o gerente do Banco do Nordeste, Agenor Paulino Trindade; o gestor de Atendimento Empresarial do Sebrae de Picos, Elimar Coelho; secretários da administração municipal; vereadores e demais autoridades da cidade.

O espaço será dedicado ao público empreendedor de Picos e cidades vizinhas e contará com profissionais capacitados para sanar dúvidas, abrir, dar suporte ou encerrar empresas, além de fornecer informações amplas de acordo com a Lei Geral das MPEs.

De acordo com a Agente de Desenvolvimento Municipal, Ana Débora Martins, a Sala do Empreendedor tem a função de legalizar negócios informais. “Vamos oferecer oficinas e palestras para facilitar a maneira deles [microempreendedores] conseguirem desenvolverem tanto economicamente como financeiramente no local”, explicou.

O secretário de Turismo e do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Iata Rodrigues, informou que a sala irá ajudar a regularizar as microempresas para posteriormente serem reconhecidas pelo Sebrae e órgãos do estado e federal. “Vamos pegar essas pessoas que não tem formalização e formalizá-los e deixá-los aptos a fazerem parte de todos os programas do governo e inclusive das linhas de créditos que os bancos públicos podem oferecer com pequenas taxas de juros e com capacidade de organização e crescimento”, pontuou.