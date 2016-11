Prefeitura irá apresentar relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal

A Prefeitura de Picos, através da Controladoria Geral do Município, irá realizar nessa sexta-feira (25), a partir das 8h, uma audiência pública sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. O evento será realizado na Câmara Municipal de Picos.

Durante a audiência será apresentado relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e de gestão em Saúde.

De acordo com a controladora do município, Layane Sousa, a audiência tem como objetivo mostrar para população os gastos com despesa de pessoal e aplicação dos recursos em Saúde, Educação e outras pastas.

Layane informou que será apresentado os relatórios do último quadrimestre de 2015 e dos dois primeiros quadrimestres de 2016.

A controladora reiterou ainda que é importante a população participar da audiência. “É importante que ela [população] saiba onde está sendo aplicado os recursos que ela paga diariamente com seus tributos”, pontuou.

A audiência pública terá a participação de secretários e coordenadores da administração municipal, vereadores e a população em geral.