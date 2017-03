Prefeitura lança projeto e expõe obras de artistas plásticos e artesãos picoenses

A Prefeitura de Picos, através da Secretaria de Turismo e do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, lançou na manhã desta segunda-feira (6) o Projeto Valorizar. O lançamento aconteceu no Centro Administrativo. O evento reuniu artistas plásticos, artesãos, autoridades e a população em geral.

O projeto que tem como objetivo expor obras de artistas plásticos e artesões do município.

Durante o evento, o artista plástico Tácito Ibiapina foi homenageado com um espaço expondo suas obras de arte.

Segundo Tadeu Ibiapina, que é irmão do artista Tácito Ibiapina, o sentimento é de emoção, gratidão e reconhecimento pela homenagem ao seu irmão. “Pela primeira vez em Picos está sendo reconhecido o legado da obra do Tácito. Nós trouxemos duas telas para os mais jovens conhecerem as obras deixadas pelo o meu irmão”, pontuou.

De acordo com o secretário de Turismo e do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Iata Rodrigues, o Projeto Valorizar nasceu da necessidade de retirar o artista plástico e o artesão do anonimato. “Nós queremos muito que as obras desses artistas tenham mais visibilidade e a população possa admirar e adquirir esses produtos”, disse.

A artista plástica Socorro Silva ressaltou que os artistas estão tendo uma oportunidade inédita de expor suas artes. “Eu fiquei feliz quando soube desse projeto, uma vez que não tínhamos oportunidade de expor nossas obras e eu acredito muito nesse projeto”, frisou.

O prefeito Padre Walmir participou do lançamento e afirmou que o projeto é uma forma de valorizar os artistas da terra. “Esse espaço é um local onde representa o povo da nossa cidade e esperamos que esse espaço seja reconhecido e valorizado por todos”, destacou.

Mais de 40 profissionais estão expondo suas obras no Centro Administrativo.