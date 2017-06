Prefeitura Municipal realiza V Festival de Quadrilhas Juninas em Monsenhor Hipólito

Coreografias, danças e literatura marcaram o São João do município de Monsenhor Hipólito nos dias 23 e 24 de junho. A valorização da cultura, o envolvimento das escolas do município, estado e assistência social, além da organização, criatividade e a participação popular consolidaram o sucesso do V Festival Junino que trouxe pela primeira vez, tendas juninas especiais com comidas típicas, um portal com decoração junina e estrutura de palco, som e luzes.

A festa típica chamou a atenção pela beleza das indumentárias juninas, criatividade, decoração e principalmente pela participação popular. O pessoal acompanhou de perto o desfile das Quadrilhas Juninas na principal avenida da cidade até a arena junina ao lado do mercado público aonde aconteceu as apresentações do V Festival.

Durante o Festival ganhou destaque a literatura, coreografias e o acervo musical que marcou época nas festividades de São João no Nordeste. No primeiro dia a festa foi iniciada com a apresentação da Quadrilha Junina organizada pela Unidade Escolar Municipal Judith da Silva Lima que trouxe para a arena crianças e o tema “mistérios da meia noite”, logo em seguida aconteceu a apresentação de Dança do Corpo de Ballet de Ipiranga do Piauí.

A secretaria de assistência social através do serviço de fortalecimento de vínculos apresentou a quadrilha junina da terceira idade. Depois foi a vez da Escola de Tempo Integral do José Alves –CETIJAB apresentou o tema “Abelha Rainha” e em seguida a CETIJAB noturno também da Unidade Escolar José Alves apresentou o tema “ Favo de Mel “, fechando as apresentações juninas no quinto Festival de Quadrilhas Juninas no primeiro dia de evento.

No segundo dia aconteceu também o desfile pela principal avenida da cidade e a apresentação das Quadrilhas: Flor do encanto na festa do milho organiza pela creche; Caju precoce pela escola Lino Rodrigues; Hipólito um Ipê em flor pelo colégio Antônio Hipólito; Flor de mandacaru pelo Ângelo de Maria Bezerra; flor do algodão organizada pelo padre Cícero. A arena completamente lotada fascinou o público que acompanhou atentamente a desenvoltura das equipes nas apresentações que levaram o melhor em indumentárias, coreografias, temas, literatura e cultura popular. A banda Forró da Monarquia encerrou a festa.

O prefeito Zonon Bezerra elogiou o esforço da secretaria de cultura e de sua equipe pela organização da festa, bem como, o envolvimento das secretarias de assistência social e educação para a realização da festividade junina no município e principalmente a participação popular nos festejos juninos de Monsenhor Hipólito. “ Para nós é uma satisfação grande ver a alegria do público e a valorização de nossa cultura”, disse Zenon Bezerra.

O secretário de Cultura Ernandes Bezerra falou sobre V Festival de Quadrilhas Juninas afirmando que o evento superou todas as expectativas da organização, inclusive pela participação do público e da qualidade do evento, “ Todas as expectativas foram superadas, tanto da organização das quadrilhas juninas e da participação do público que este ano bateu recorde, movimentando toda a cidade. Vamos trabalhar para melhorar ainda mais o evento para a próxima edição”, disse o secretário de cultura Ernandes de Sá Bezerra.

Ele agradeceu ainda o apoio efetivo da administração municipal na pessoa do prefeito Zenon Bezerra, da secretaria de educação Gardênia e assistência social Eneide Bezerra (dona Neide) pelo apoio e participação, também a dedicação da coordenadora de cultura Osvaldelia Bezerra e do secretário de administração Virgílio Neto. Ainda aproveitou para também agradecer ao secretário de cultura de Ipiranga que levou o grupo de Ballet para fazer apresentações de participar do festival de Quadrilhas.

A festa arrancou elogios do público pela organização e participação do popular, valorizando a cultura local e o tradicional festejo junino. Os alunos tiveram papel de protagonistas, fazendo o festival acontecer de forma mais brilhante pela qualidade das apresentações, somando-se aos esforços dos diretores, coordenadores e professores que contribuíram que o evento fosse sucesso.