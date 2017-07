Prefeitura no PI realiza Seletivo com salário de até R$ 9 mil; acesse edital

Com 17 vagas a serem preenchidas, o novo Processo Seletivo da Prefeitura de Floresta do Piauí, inicia período de inscrições.

As oportunidades em nível fundamental, médio superior são para: Motorista (2); Agente de Combate às Endemias Epidemiológicas (2); Técnico de Enfermagem (5); Assistente Social (1); Nutricionista (1); Fisioterapeuta (1); Psicólogo (1); Fonoaudiólogo (1); Médico (1); Dentista (1) e Arquiteto (1).

Dentro do total de funções, há vagas exclusivas para candidatos que se enquadrem nos itens especificados pelo edital que já foi disponibilizado nesta página eletrônica.

Para estes profissionais será pago o salário mensal que varia entre R$ 989,00 a R$ 9.000,00, referente à jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais.

Interessados deverão se inscrever até o dia 7 de agosto de 2017, via internet, pelo site www.crescerconcursos.com.br. A taxa de participação tem valores de R$ 40,00, R$ 60,00 e R$ 80,00.

A seleção dos inscritos será por meio de Prova Objetiva, com questões de acordo com a escolaridade exigida ao cargo, prevista para ser aplicada no dia 20 de agosto de 2017, das 9h às 12h, na cidade.

Este Processo Seletivo terá validade de doze meses, prorrogável por igual período, ficando o município livre para reincidir o contrato a qualquer tempo.

ACESSE AQUI O EDITAL