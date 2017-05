Prefeitura oferece isenção de juros e multas para negociação de débitos

A Prefeitura de Picos está oferecendo isenção de juros e multas para quem regularizar as dívidas dos tributos municipais. Os descontos valem para IPTU, ISS e Taxa de Serviços Públicos.

Os contribuintes, que possuem débitos junto à Prefeitura, terão a oportunidade de renegociar suas dívidas. O desconto de 100% dos juros e multas serão para os pagamentos à vista.

Segundo o gerente de Fiscalização Tributária do município, Eufrásio Leônidas dos Santos, o contribuinte que deseja quitar seus débitos deve procurar a Secretaria de Finanças, que será feito a negociação. “Se o contribuinte não conseguir pagar o débito de uma vez, tem a possibilidade de parcelar em até 60% de desconto nos juros e multas”, disse.

Eufrásio informou ainda que o prazo para a negociação dos débitos é até 31 agosto.

A negociação é uma preocupação do prefeito Padre Walmir Lima para que melhore tanto a situação do contribuinte quanto da arrecadação do município.