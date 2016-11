Prefeitura programa campanha de conscientização sobre limpeza pública

Em encontro na manhã dessa quarta-feira, 19, às 9:00h, no Palácio Coelho Rodrigues, o Prefeito Padre Walmir, reuniu assessores para programarem ações de conscientização sobre a importância da colaboração de todos para a manutenção da limpeza da zona urbana e rural de Picos.

Uma preocupação durante a reunião, que contou ainda com a presença do Comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar de Picos, Major Viana, foi a de encontrar meios legais para coibir ações de pessoas com intuito de sujar deliberadamente ruas e avenidas.

A campanha deverá unir esforços das Secretarias de Obras, Limpeza Pública, Meio Ambiente, Saúde, Educação e Procuradoria, bem como contará com o apoio da Polícia Militar.

Marcada para iniciar dia 01 de dezembro, a campanha se desenvolverá em três fases: De conscientização através da educação da população; de fiscalização e, posteriormente, de aplicação das penalidades legais previstas para os infratores flagrados e reincidentes.

Várias atividades serão realizadas para lembrar que manter a cidade limpa é ato de cidadania e dever de todos.