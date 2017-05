Prefeitura promove segunda edição do projeto Arte em Toda Parte

A segunda edição do projeto “Arte em Toda Parte”, idealizado pela Prefeitura de Picos, através da Secretaria de Cultura, foi realizada na noite desta quinta-feira (25) na Praça Josino Ferreira, Centro. O evento ofereceu ao público presente diversas atividades culturais.

As atrações que se apresentaram no evento, foram: o humorista Edimo Abelq, grupo de escoteiros; o cantor Lucas Meneses; Ballet; Casa aliança; Grupo Copeira; Banda Um Ponto Zero; Teatro de Sombras da Igreja Betesda; Coral Harmonia Celeste – Assembleia de Deus; Banda Municipal de Picos; Grupo Sinfonia; Cia de Dança Adimó; Hip Hop e outras apresentações.

O cantor Osvando Barros e Banda fechou a programação da noite com músicas que animaram o público.

A secretária de Cultura, Marília Bezerra, comemorou o sucesso do evento. Segundo ela, o projeto está crescendo em termo de público e participantes. “Os artistas querem estar conosco divulgando os seus trabalhos em uma diversidade cultural e o projeto está crescendo a cada edição”, frisou.

Marília informou ainda que os artistas que quiserem participar das próximas edições do evento é só comparecer na sede da Secretaria de Cultura. “Vamos inserir esses artistas nas demais etapas do projeto, porque a nossa intenção é todo mês fazer em um bairro diferente”, disse.

O ativista cultural, Ted Rap, agradeceu o prefeito Padre Wamir e a secretária Marília Bezerra pela iniciativa do projeto. “Esse é o momento onde o artista pode mostrar seu talento, estamos felizes por essa oportunidade e só temos agradecer a gestão municipal”, pontuou.

A terceira edição do projeto deve acontecer no bairro Passagem das Pedras, no mês de junho, com data a ser confirmada.